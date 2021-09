Bei einer Demonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen sind am Sonnabend in Dresden zwei Journalisten bedrängt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden sie am Nachmittag im Bereich der Pieschener Allee von einem 38 Jahre alten Versammlungsteilnehmer genötigt. Genauere Angaben wurden nicht gemacht. Die Polizei habe ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.