In Dresden haben am Sonnabend Anhänger der sogenannten "Querdenken"-Bewegung demonstriert. Wie die Polizei MDR SACHSEN sagte, beteiligten sich etwa 1.000 Menschen an der Veranstaltung zum Jahrestag des örtlichen Ablegers. Nach einer Auftaktkundgebung am Nachmittag zogen sie mit Plakaten und Transparenten durch die Innenstadt, um gegen die Corona-Politik in Deutschland zu protestieren. Laut Polizei musste der Zug wegen einer Sitzblockade von etwa zehn Gegendemonstranten an einer Stelle umgeleitet werden. Insgesamt sei die Lage friedlich geblieben.