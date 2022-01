An der Frauenkirche in Dresden leuchten seit Sonnabendnachmittag Lichter für ein solidarisches Miteinander in der Corona-Pandemie. Die Aktion steht unter dem Motto "Mit Abstand und Anstand optimistisch ins neue Jahr". Die Lichter der Kerzen sollen unter anderem auch an jene 1.500 Menschen erinnern, die in Dresden an Corona gestorben sind.