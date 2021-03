Corona-Impfung mit Nasenspray? - Der Impfstoff des Unternehmens bestehe aus zwei Komponenten, erklärt das Unternehmen. Die eine sei ein Eiweiß, das die Struktur des Corona-Viurs nachahmt. Bei der zweiten Komponente handele es sich um einen Eiweißverstärker, wie er auch in herkömmlichen Impfstoffen gegen Grippe verwendet wird.



- Dieser Verstärker sei die eigentliche Innovation aus Sachsen, weil er nach Worten des Biotec-Unternehmens "sehr stabil" sei und "dadurch vom Körper gut aufgenommen" werde.



- Per Nasenspray gelange der Wirkstoff an die Nasenschleimhaut, in der Immunzellen aktiviert würden. Diese Immunzellen könnten die Infektion mit dem Virus beseitigen.



Quelle: Ribboxx Pharmaceuticals