Mit dem Impfzentrum im Ostragehege in Dresden schließt in Sachsen eine weitere zentrale Stelle, an der gegen das Coronavirus geimpft wurde. Nur an diesem Freitag können bis 18 Uhr Interessierte hier noch eine Impfung erhalten. Danach übernehmen niedergelassene Ärzte und mobile Impfteams die Corona-Schutzimpfungen in der Landeshauptstadt, wie Gesundheitsbürgermeisterin Kristin Kaufmann MDR SACHSEN sagte.

Man verfüge über vier Impfteams. Diese sollen dezentral eingesetzt werden - beispielsweise an Einkaufszentren, auf Marktplätzen oder Bahnhöfen, so Kaufmann. Perspektivisch wolle man auch in den beiden Krankenhäusern des Städtischen Klinikums in Friedrichstadt und Neustadt Coronaschutzimpfungen ermöglichen. Das Angebot soll sich vor allem an Menschen mit besonderem Beratungsbedarf richten sowie an Kinder und Jugendliche. Hier liefen noch die Gespräche mit der Klinikumsleitung.