Die Stadt Dresden muss als erste Region in Sachsen die Corona-Regeln wieder verschärfen. Die Wochen-Inzidenz lag mehr als fünf Tage in Folge über 10. Damit gilt ab diesen Sonnabend wieder die Maskenpflicht beim Einkaufen, in Gaststätten sowie in Kultureinrichtungen in Kraft, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Auch Kontaktbeschränkungen greifen entsprechend der sächsischen Corona-Schutzverordnung wieder. Maximal zehn Menschen dürfen sich treffen, Geimpfte und Genesene zählen dabei nicht mit.