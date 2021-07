Lieben Pizzas und den Plausch mit ihren Kunden: Hendryk Rüprich und Willy Gertitschke haben sich als Pizzabäcker selbstständig gemacht. Bildrechte: MDR/L. Müller

Mitten in der Corona-Pandemie sind Hendryk Rüprich und Willy Gertitschke in Dresden durchgestartet. Sie haben sich als Pizzabäcker selbstständig gemacht und bieten seit März ihre frisch belegten Kreationen im Stadtteil Pieschen an. "Die Vorbereitungen haben zwei Jahre gedauert", erzählt Rüprich: zuerst ein Wohnmobil gesucht, selber zum Foodtruck umgerüstet und mit einem Pizzaofen ausgestattet. "Wir haben viel selbst gebaut, alles selbst finanziert", ergänzt Gertitschke. Vor der Pandemie habe man deshalb nicht kapitulieren wollen.

Rabatt für eigenes Transportgefäß

Neun Sorten gibt es – die Beläge reichen von vegan bis Barbecue. Im Sinne der Nachhaltigkeit gibt es Rabatt, wenn man sein eigenes Transportgefäß mitbringt oder den Pizzakarton mehrfach benutzt. "Wir probieren uns noch aus, haben etliche Ideen", so Rüprich.

Die beiden jungen Männer kennen sich seit ihrer Schulzeit, haben später im selben Eisladen und gemeinsam in einer Pizzeria gearbeitet. Als beide auch noch merkten, dass ein Studium so gar nicht ihr Ding ist, war die Idee für ein eigenes Projekt nicht mehr fern.

Onlineshop eröffnet Ladengeschäft

Eine Art Neustart gibt es auch beim Dresden-Onlineshop.de von Leopold Eißner und Johannes Rasch. Am Sonnabend haben die Jungunternehmer im Fontane-Center in Klotzsche ihr erstes Ladengeschäft eröffnet – genau zu einer Zeit, wo viele Geschäftsleute ihre Existenz in Gefahr sehen und mache Ladentüren für immer verschlossen bleiben. Eißner sagt, man wolle näher an der Kundschaft sein, die Produkte im Laden präsentieren und zugleich den Webshop bekannter machen.



Aus dem einstigen Souvenirversand für Dresden-Fans haben die beiden seit Übernahme vor vier Jahren eine Plattform für sächsische Manufakturen gemacht. "Wir wollen Dinge anbieten, die man nicht überall findet", sagt Eißner. Dresden-Souvenirs und sogenante Ostprodukte würden aber weiter angeboten.

Dresden-Onlineshop hat in Klotzsche seinen ersten Laden eröffnet. Mitarbeiter Sebastian Schöne-Männchen und Geschäftsführer Leopold Eißner platzieren das bekannte Dresdner Stollenmesser im Geschäft. Außerhalb der Striezelsaison ist das wertvolle Replikat im neuen Laden ausgestellt. Bildrechte: MDR/L. Müller

Unternehmer: Webshop plus Laden sind die Zukunft

Der Geschäftsführer ist überzeugt davon, dass im sogenannten Omnichannel-Konzept aus Laden und Versand die Zukunft liege. Ihre Belegschaft haben die Betreiber auf sechs Mitarbeitende aufgestockt und bilden auch junge Leute zum Kaufmann und zur Kauffrau für E-Commerce aus. Überregional hat der Shop vor einem Jahr mit einem virtuellen Weihnachtsmarkt für Aufmerksamkeit gesorgt und erzgebirgischen Kunsthandwerkern ohne eigenen Webshop eine Absatzmöglichkeit für die ausgefallene Weihnachtsmärkte geboten. An diesen Erfolg wollen die Unternehmer mit dem neuen Laden anknüpfen.

IHK: Interesse an Gründungen kaum eingebrochen

Bei der Industrie- und Handelskammer in Dresden verweist man darauf, dass das Interesse an Unternehmensgründungen während der Pandemie kaum abgenommen hat. Im vorigen Jahr gab es demnach 1.016 Gründungsberatungen, nur rund 150 weniger als 2019.

Das Gründungsgeschehen hat sich auch während der Pandemie recht robust gezeigt, was aber sicher auch daran liegt, dass eine Gründung in der Regel ein längerer Prozess ist und viele davon bereits vor Corona mit der Realisierung begonnen haben. Einige der Gründungen haben einen klaren Pandemiebezug und verschwinden ggf. auch wieder, wenn die Geschäftsgrundlage nicht mehr gegeben ist. Andere wiederum haben die Zeit genutzt, ihr Geschäftsmodell anzupassen, mehr in Richtung Digitalisierung zu gehen. Lars Fiehler Sprecher der IHK in Dresden

Seriöse Schätzungen zu Insolvenzen erst im Sommer