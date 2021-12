Hintergrund sind den Kammer-Angaben zufolge die Überbrückungshilfen, mit denen der Bund betroffene Unternehmen ab einem Umsatzrückgang von 30 Prozent bei der Deckung ihrer Fixkosten unterstützt. "So hilfreich diese finanzielle Unterstützung für die Unternehmen vom Bund auch ist, sie beseitigt nicht ein Problem. So deckt die Überbrückungshilfe nicht den Lohn des Arbeitgebers ab. Er steht vollkommen ohne Einkommen da", sagte Dittrich. Notwendig sei daher die Schaffung eines Unternehmerlohns in Sachsen, wie er in Baden-Württemberg beschlossen sei. Wenn die vom Bund bereitgestellten Mittel und Programme nicht ausreichten, müsse Sachsen einspringen, fordert der Kammerpräsident. Seine Begründung: Der Freistaat den Kosmetik-Studios die Ausübung ihres Handwerks untersagt hat.