Die Bürgerstiftung Dresden übergibt am Montag aufbereitete Laptops an drei Vereine in Dresden, die ehrenamtlich Nachhilfe für Schülerinnen und Schüler anbieten. Die Laptop-Spende ist eine Aktion der Agentur "ehrensache.jetzt" der Dresdner Stiftung und soll die Vereine im Zuge der Corona-Pandemie unterstützen. Die von der Von Ardenne GmbH gespendeten und vom Verein "Hey, Alter!" aufbereiteten Geräte werden im Beisein von Oberbürgermeister Dirk Hilbert an die Kindervereinigung Dresden e.V. und die Vereine Laubegast ist bunt und Omse e.V. übergeben, so die Stiftung.