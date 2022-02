Die jungen Reporter, die zur Jugendpresse Sachsen gehören, sind in der Vergangenheit immer wieder gewaltsamen Angriffen bei den Demonstrationen ausgesetzt gewesen. So unter anderem bei einem montäglichen Corona-Protest in Coswig (siehe Tweet unten). Oder auch bei den gewalttätigen Ausschreitungen von Dynamo-Hooligans im Mai 2021. Der Kameramann wurde dabei von einem Hooligan schwer verletzt und erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma, wie sie in einem Interview mit MDR exakt berichten.