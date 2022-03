Wie soll die Versorgungssicherheit gewährleistet werden? Nehmen Sie in Kauf, dass Praxen schließen müssen? Wie wird es weitergehen? Diesen unbequemen Fragen musste sich Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Dienstagnachmittag im Hörsaal der medizinischen Fakultät am Uniklinikum Dresden stellen. Ein Chirurg mit komplett ungeimpfter Praxis, eine Zahnärztin mit ungeimpftem Personal und weitere von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffene Mediziner*, Pfleger und Bürger nahmen den Gesundheitsminister teilweise sehr emotional in die Mangel. Lauterbach blieb freundlich, doch in der Sache hart.