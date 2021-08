Mobile Luftfiltergeräte wie dieses soll es im neuen Schuljahr an Dresdner Grundschulen geben. Aber erst mal nur an einer.

Mobile Luftfiltergeräte wie dieses soll es im neuen Schuljahr an Dresdner Grundschulen geben. Aber erst mal nur an einer. Bildrechte: dpa

In der Vorbereitungswoche Ende August soll mit der Schulleitung der betreffenden Grundschule gesprochen werden. Laut Amtsleiterin kostet ein Lüfter 4.000 Euro. Dazu muss noch einmal ein Viertel des Preises draufgeschlagen werden, um die spätere Wartung zu bezahlen.

Darüber hinaus werde man sich genau ansehen, welche Räume besonders intensiv belüftet werden müssen. Ein Beispiel seien die großen Speiseräume der Schulen. "Zum einen sammeln sich dort viele Schülerinnen und Schüler. Gleichzeitig liegen diese Räume oft im Erdgeschoss und manchmal auch im Keller. Sie lassen sich nicht so gut belüften wie Klassenräume", sagte die Amtsleiterin.

Neben den Vorteilen sieht Katrin Düring aber auch Nachteile der mobilen Geräte. Sie könnten eine scheinbare Sicherheit vermitteln, so dass dann die Fenster zublieben und nicht mehr in dem Maße gelüftet werde, wie es die Kultusministerkonferenz empfohlen habe, nämlich alle 20 bis 25 Minuten. Düring appellierte an alle Verantwortlichen, zusätzlich zum regelmäßigen Lüften auch im neuen Schuljahr die Abstands- und Hygieneregeln weiterhin einzuhalten.