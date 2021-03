Staatliche Kunstsammlungen Residenzschloss, Zwinger und Albertinum in Dresden wieder geöffnet - mit Vorbehalt

Die Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden ist seit zehn Tagen wieder geöffnet - mit großer Resonanz. Jetzt lassen die Staatlichen Kunstsammlungen in weiteren Museen Besucher zu - so lange es die Inzidenz zulässt und mit Terminbuchung. Über Ostern sind die Kultureinrichtungen aber erneut dicht.