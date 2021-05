Spontane Impfstoffzusage 36.000 Impftermine freigeschaltet - viele gehen dennoch leer aus

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) hat am Freitag nicht wie angekündigt 5.000, sondern weit mehr als 30.000 Termine in das sächsische Impfportal eingestellt. Trotz des Ansturms läuft das System laut DRK stabil, Wartezeiten müssten dennoch eingeplant werden. Viele Nutzer berichten entnervt davon, auch nach Stunden keinen Erfolg zu haben. Erstmals wird in Sachsen auch Johnson & Johnson verimpft.