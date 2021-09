Die Oberschule in Wilsdruff ist wegen gehäufter Corona-Infektionsfälle seit dem heutigen Mittwoch bis zum Ende der Woche komplett geschlossen. Wie die Schule mitteilte, sollen die Schülerinnen und Schüler in dieser Zeit zu Hause weiter lernen. Dafür würden sie Aufgaben über die Online-Plattform Lernsax erhalten. Ab 20. September soll die Schule laut Kultusministerium wieder öffnen.

Das Kultusministerium hatte auf Nachfrage von MDR SACHSEN erklärt, dass am Montag 16 Schüler aus verschiedenen Klassen positiv auf das Coronavirus getestet worden seien. Auch zwei Lehrkräfte seien infiziert. Das Ministerium befüchtet deshalb nach eigener Aussage, dass es ohne Schließung zu zahlreichen weiteren Ansteckungsfällen in der Schule kommen könnte. Die per Schnelltest positiv getesteten Schüler und Lehrer werden nun vom Gesundheitsamt erneut per PCR-Test getestet.