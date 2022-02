Einer dieser widersprechenden Landräte ist Henry Graichen (CDU) für den Landkreis Leipzig. Im MDR-Talk sagte er: "Ich sehe viele Fragezeichen für das Verwaltungsverfahren." Graichen rechnet nach dem 15. März mit rund 5.000 Verfahren, die in seinem Landkreis wegen ungeimpfter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Arztpraxen, bei der Feuerwehr, in der Pflege und Krankenhäusern eingeleitet werden müssten. Er erwartet Kosten im sechsstelligen Bereich. Laut Sozialministerin Petra Köpping sind von 300.000 Beschäftigten in Bereichen mit geplanter Impfpflicht in Sachsen um die 100.000 Beschäftigte ungeimpft.

CDU-Landrat Henry Graichen sorgt sich um die Versorgungssicherheit im Landkreris Leipzig. "Ich kann auf keinen Arzt im Landkreis verzichten." Bildrechte: Landratsamt Landkreis Leipzig

Könnte Sachsen Weg wie Italien gehen?

Zum Vergleich: In ganz Italien, in dem seit Frühjahr 2021 eine partielle Impfpflicht gilt, sind 6.000 Krankenschwestern ungeimpft und etwa 2.000 Ärzte (ein Prozent der Ärzteschaft). Diese Zahlen nannte die ARD-Korrespondentin Anja Miller in Rom. Statt Beschäftigungsverboten seien mit den Gewerkschaften für Ungeimpfte Suspendierungen ausgehandelt worden. Anfang 2022 hatte Italien auch eine Impfpflicht für ab 50-Jährige eingeführt.

Massenweise Kündigungen oder Entlassungen hat es im Pflege- und Medizinbereich nach Einführung der Impfpflicht nicht gegeben, berichtete Anja Miller aus Italien. Das geimpfte Personal sei aber an Belastungsgrenzen gelangt (Archivbild). Bildrechte: dpa