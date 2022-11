Kinder und Jugendliche, die in der ersten Corona-Welle am Virus erkrankten, hatten laut Studie eine 30 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit, längerfristig an gesundheitlichen Problemen zu leiden. Am häufigsten klagten die Heranwachsenden drei Monate nach überstandener Infektion über Unwohlsein und Erschöpfung, Husten, Schmerzen im Hals- und Brustbereich. Aber auch psychische Erkrankungen wie Anpassungsstörungen, die sich auf den Gemütszustand und die zwischenmenschlichen Beziehungen auswirken, wurden diagnostiziert.