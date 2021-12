Kritik an Corona-Schutzmaßnahmen Corona-Protest mit Hunderten Teilnehmern in Dresden

Auch am vierten Adventswochenende hat es in Sachsen Proteste gegen geltende Corona-Maßnahmen gegeben. Nach einem Autokorso am Sonnabend in Dresden, zogen Hunderte Teilnehmer am Sonntag durch den Ortsteil Laubegast. Kritik an der Polizei wurde laut, weil diese den unerlaubten Aufzug nicht unterband. Auch in Plauen gab es gleich zwei Demonstrationen an diesem Wochenende.