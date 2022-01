Corona-Proteste Polizei nach Einsatz bei Corona-Demo in Dresden erneut in der Kritik

Hauptinhalt

Am Donnerstag versammelten sich Studierende der Medizinischen Fakultät der Uniklinik in Dresden, um gegen einen geplanten Aufmarsch von Corona-Leugnern und –Maßnahmekritikern Gesicht zu zeigen. Die Polizei trennte beide Demonstrationsseiten - und steht nun wieder in der Kritik. Was war geschehen?