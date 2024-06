Im Prozess gegen die Hausärztin Bianca W. aus Moritzburg wegen angeblich falscher Corona-Atteste wird am Montag in Dresden das Urteil erwartet. Die 67-jährige Ärztin muss sich seit November am Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, während der Corona-Pandemie gewerbsmäßig und auf Bestellung in mehreren Bundesländern falsche Gesundheitszeugnisse ausgestellt zu haben.