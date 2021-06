Nach der Quarantäne-Anordnung für ein Dresdner Hochhaus haben die Corona-Tests bei den Bewohnern begonnen. Nach Angaben des Gesundheitsamtes werden die Nasen-Rachen-Abstriche mit Unterstützung der Deutschen Knochenmark-Spenderdatei, DKMS, durchgeführt. Dazu seien drei Teststellen eingerichtet worden, an denen die Bewohnerinnen und Bewohner etagenweise getestet werden.

Das Gesundheitsamt Dresden hatte das Wohnhaus mit mehr als 200 Wohnungen unter Quarantäne gestellt. Nach Angaben des Gesundheitsamtes dürfen alle Bewohnerinnen und Bewohner bis einschließlich 8. Juni das Gebäude nicht verlassen. Hintergrund sei der Tod eines jungen Mannes, der nach seiner Rückkehr aus Indien an Covid-19 erkrankte. Obwohl er demnach keine Vorerkrankungen hatte, verschlechterte sich sein Zustand sehr schnell und er starb. Im Gesundheitsamt geht man davon aus, dass der Mann sich in Indien mit einer Virusvariante des Coronavirus infizierte. Weil diese hochansteckend ist, will die Behörde eine Ausbreitung unbedingt vermeiden und ließ deshalb den gesamten 14-Geschosser von der Polizei abriegeln.