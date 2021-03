Die Stadt Dresden hat ein Zwangsgeld gegen den Anmelder der kurzfristig verbotenen Querdenken-Demonstration vom vergangenen Sonnabend verhängt. Aufgrund der aus Sicht der Versammlungsbehörde nicht erfolgten Demobilisierung sei die Festsetzung des Zwangsgeldes in Höhe eines vierstelligen Betrages erfolgt, bestätigte das Ordnungsamt in Dresden auf Anfrage von MDR SACHSEN.

Laut Querdenken-Organisator Marcus Fuchs handele es sich konkret um 5.000 Euro, die er nun zahlen soll. Gegen das Zwangsgeld will Fuchs gerichtlich vorgehen. Er habe das Veranstaltungsverbot ausreichend kommuniziert, sagt er dem MDR. Fuchs sei selbst an dem Tag in Dresden gewesen und habe das Geschehen am Rande mitverfolgt.