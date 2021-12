Polizei will eigenes Vorgehen "kritisch nachbereiten"

Die Polizei Sachsen teilte später ebenfalls bei Twitter mit, man sei "nicht aufmerksam gewesen". "Dass am Freitagabend in der Dresdner Innenstadt Einsatzkräfte einen unerlaubten Aufzug nicht unterbanden, dann aber in einen Konflikt mit Medienvertretern vor Ort kamen, werden wir selbstkritisch auswerten", teile Landespolizeipräsident Horst Kretzschmar am Sonnabend MDR SACHSEN schriftlich mit. Der Staatsschutz habe ein Verfahren eingeleitet und Videos gesichert, um im Nachgang Teilnehmer der unerlaubten Demonstration zu identifizieren.

Leider entsprach das Handeln der Kräfte auch im Umgang mit Journalisten vor Ort nicht unseren Ansprüchen. Polizeidirektion Dresden Twitter

Weitere illegale Demos in Sachsen

Auch in weiteren sächsischen Städten fanden am Freitagabend illegale Demonstrationen von Corona-Leugnern statt. Laut Polizei gab es insgesamt zehn Einsätze mit Corona-Bezug, unter anderem in Großenhain, Geising im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Brandis, Elsterberg und in Zwönitz. Bei insgesamt rund 730 Teilnehmenden seien dabei 131 Identitätsfeststellungen durchgeführt und vier Strafanzeigen gemäß Versammlungsgesetz aufgenommen worden.

