Radeberger Supermarkt wird zur Singlebörse

Im Supermarkt in Radeberger Silberberg-Center können sich Singles jetzt jeden zweiten Donnerstag zwischen 17 und 20 Uhr verlieben. Bei der sogenannten "Ziegelei-Flirterei" kann sich jeder Flirtwillige am Eingang eine Nummer abholen und sich auf den Arm und den Einkaufswagen kleben lassen. Entdecken sich während des Einkaufs zwei Leute mit einer solchen Nummer und sind sich sympathisch, können sie direkt ins Gespräch kommen, weiß die Personalchefin des Marktes, Elise Wohlgemuth. All diejenigen, die etwas schüchterner sind, können auch einen Flyer mit ihren Kontaktdaten hinterlegen.