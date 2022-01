In der Telegram Gruppe "Dresden Offline-Vernetzung" wurden offenbar Anleitungen für Terroranschläge sowie zur Beschaffung von Munition und Sprengstoff geteilt. Dafür kooperierte die Dresdner Gruppe mit dem US-Neonazi-Netzwerk "MZWNews", wie aus einem neuen Beitrag des ZDF-Magazins "Frontal" hervorgeht.

Das Netzwerk um de Nugent habe deutsche Telegram-Nutzer dazu aufgefordert, militante Widerstandszellen zu gründen. In einem der Chats heißt es demnach: "Bildet Kleingruppen von maximal 15 Leuten und fangt an effektiv aufzuräumen." Laut "Frontal" bildeten sich daraufhin mehr als zehn weitere sogenannte Offline-Gruppen in ganz Deutschland.