Unter den Schülern und Schülerinnen in Sachsen gibt es aktuell rund 400, die einen Corona-Test verweigerten. Das sagte Kultusminister Christian Piwarz (CDU) am Donnerstagmorgen im Gespräch mit MDR SACHSEN. Auf der anderen Seite stünden 480.000 Kinder und Jugendliche, die die regelmäßigen Schnelltests in der Schule ganz selbstverständlich absolvierten. Der Testnachweis müsse nicht in der Schule gemacht werden, fügte Piwarz hinzu. Es könne auch der Nachweis aus einem Testzentrum erbracht werden.