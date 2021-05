"Die Entscheidung schmerzt sehr", so der Ballverein. Man habe über viele Monate gemeinsam mit der Intendanz und verschiedenen Abteilungen der Oper mit Leidenschaft, Kreativität und Zuversicht an Konzept und Programm gefeilt. Sechs Wochen vor dem Ereignis sei eine Absage wegen der unklaren Öffnungsperspektiven unausweichlich geworden. Die Gala am 25. Juni war als Ersatz für den ausgefallenen Opernball Ende Februar gedacht. Der 16. Semperopernball soll nun am 28. Januar 2022 stattfinden.