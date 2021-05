Kinderbetreuung Landesjugendamt verbietet Corona-Teststation auf Kita-Gelände

Hauptinhalt

Wer sein Kind in die Kita bringt, kann nur mit negativem Corona-Test, der nicht älter als drei Tage ist, das Gebäude betreten. Um den Eltern den Weg zum Test-Center zu ersparen, hatten zwei Kindertagesstätten in Dresden eine Idee: Sie buchten an zwei Tagen in der Woche eine mobile Teststation, die direkt vor der Einrichtung Corona-Schnelltests anbot. Doch dann beschwerte sich eine Familie über das Testzelt. Es folgten Gespräche mit den Behörden, um hier eine Lösung zu finden. Ohne Erfolg.