Wer sein Kind in Sachsen in die Kita bringt, braucht einen negativen Corona-Test, um die Einrichtung betreten zu dürfen. In Dresden-Klotzsche lässt die integrative Kindertagesstätte Knirpsenhausen ab nächster Woche auf Drängen der Eltern eine mobile Teststation aufbauen. Wie Kita-Leiterin Sonja Hänsel MDR SACHSEN berichtet, können sich dort die Eltern ab sofort jeden Montagfrüh (6:45 bis 11 Uhr) und Mittwochnachmittag (14 bis 16:30 Uhr) auf eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus testen lassen und mit einem negativen Ergebnis dann das Gebäude betreten.