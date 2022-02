Auch der Antragsteller aus Dresden wollte mit einer einstweiligen Anordnung erreichen, dass sein Genesenenstatus – wie bisher – für sechs Monaten bescheinigt wird. Oder das Gericht sollte feststellen, dass die bereits erteilte Bescheinigung gilt, obwohl der Genesenenstatus für Ungeimpfte zwischenzeitlich verkürzt wurde. Das lehnte das Verwaltungsgericht aber Dresden ab. Begründung: Eine Genesenenbescheinigung sei nach geltenden Regelungen nur das positive Testergebnis, das per Brief oder Mail vorliege. Die Ausstellung sonstiger Bescheinigungen durch das Gesundheitsamt ist nicht vorgesehen. Auf deren Erteilung oder auch auf einen bestimmten Inhalt habe man keinen Anspruch, argumentierte das Verwaltungsgericht. Mit anderen Worten: Der Amtsbescheid bestätigt nur die Infektion. Was sich daraus ergibt, entscheidet nicht das Gesundheitsamt.