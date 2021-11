Corona-Fälle Klinikkoordinator rechnet mit Überlastung der Intensivstationen

Albrecht rechnet damit, dass in zwei Wochen alle Intensivbetten in Sachsen mit Covid-19-Patienten belegt sein werden, wie er gegenüber MDR SACHSEN sagte. "Dann haben wir die Überlastungsstufe erreicht und dann knirscht es gewaltig", so der Krankenhauskoordinator. Bereits jetzt hätten die Kliniken auf ihren Intensivstationen mit den Zahlen an Covid-19-Patienten schwer zu kämpfen.