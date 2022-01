Je länger die Corona-Pandemie dauert, desto weniger Menschen nehmen in Dresden die Krankenhausseelsorge in Anspruch. Zu diesem Schluss kommt der katholische Klinikseelsorger am Dresdner Uniklinikum, Christoph Behrens. "In den ersten Corona-Wellen wurden in der Klinik oft ältere Menschen behandelt, die noch kirchlich verwurzelt waren. Jetzt merken wir an der Resonanz, dass das Bedürfnis nach Seelsorge gesunken ist", stellt der 67-Jährige fest.