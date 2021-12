Eine Bundeswehr-Maschine vom Typ A310 MedEvac hat am Mittwoch sechs schwer erkrankte Covid-19-Patienten aus Sachsen ausgeflogen. Nach Angaben des Innenministeriums in Dresden wurden sie nach Köln gebracht und dann auf Krankenhäuser in Köln, Marl, Bonn und Bochum aufgeteilt. Zuletzt hatten die Intensivpatienten auf Stationen in Krankenhäusern in Dresden, Meißen und Pirna gelegen. Zu ihrem Alter und Geschlecht wurde keine Auskunft erteilt. Die Spezialmaschine der Bundeswehr ist wie eine Intensivstation ausgestattet, sodass die Patienten während des gesamten Transportes überwacht und behandelt werden können.



Der Airbus A310 "10+25" wurde 1988 an die Lufthansa ausgeliefert und fliegt nach Umrüstung in Dresden seit 1996 für die Luftwaffe.