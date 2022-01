Von den stationären Blitzern wurden im Dresdner Stadtgebiet 74.752 Raserinnen und Raser erwischt, 2020 lag diese Zahl bei 76.690. An der Spitze der Statistik der festen Blitzanlagen steht weiterhin der Blitzer auf der Pillnitzer Landstraße. Bei ihm wurde das dritte Jahr in Folge am häufigsten die Kamera ausgelöst (10.882). Besonders oft geblitzt wird auch auf der Waldschlößchenbrücke in Richtung Altstadt. Der bislang höchste Geschwindigkeitsverstoß auf der Waldschlößchenbrücke wurde im Juli 2021 erfasst. Die geblitzte Person war nachts mit einer Geschwindigkeit von 118 Stundenkilometern statt der erlaubten 30 unterwegs. Für sie gab es drei Monate Fahrverbot, wie auch für einen Fahrer auf der Radeburger Straße, der im März 2021 mit 156 Stundenkilometern statt der erlaubten 60 unterwegs war.