"Die Lage auf den Normalstationen der Krankenhäuser ist ein Gradmesser für die künftige Auslastung der Intensivstationen", erklärt Prof. Michael Albrecht, Medizinischer Vorstand am Uniklinikum Dresden. "Die Grenze von 1.300 Betten gibt uns erstmals die Möglichkeit, die Maßnahmen zur Einschränkung der Pandemie an der Auslastung der Kliniken auszurichten."

Mediziner Prof. Dr. Michael Albrecht hat die Erfahrungen der zweiten Corona-Welle im Dezember 2020 ausgewertet. Bildrechte: imago/Sven Ellger

Die Bettenzahl 1.300 sei nicht zufällig zustande gekommen. Sie basiere auf Sachsens Erfahrungen und dem Vorhersagetool des Dresdner Uniklinikums namens Dispense. "Wir wissen, dass mit steigenden Inzidenzen die Zahl der Patienten in den Kliniken in gewissem Zeitabstand steigt", sagt Albrecht und verweist auf den Dezember 2020. "Wir hatten knapp 3.600 Patienten in den sächsischen Kliniken, die dadurch teils überlastet waren. Damals mussten wir Patienten aus Sachsen in andere Bundesländer bringen.