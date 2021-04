Das Wildgehege Moritzburg von Sachsenforst ist ab Montag wieder für Besucher geöffnet. Nach mehr als fünfmonatiger Schließung aufgrund der Corona-Pandemie können dann die Besucher die Neuerungen im Wildgehege entdecken. "Ich freue mich, nun wieder zahlreiche Besucher in der größten waldpädagogischen Einrichtung von Sachsenforst begrüßen zu können", so Landesforstpräsident Utz Hempfling. "Ich bin mir sicher, dass nun wieder viele Familien Ausflüge in das Wildgehege unternehmen möchten."

Die Luchse gehören zu den beliebtesten Tieren im Wildgehege Moritzburg. Bildrechte: Tino Plunert