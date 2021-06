Am Freitag sollen alle Bewohnerinnen und Bewohner verpflichtend auf Corona getestet werden. So sollen laut Stadtverwaltung etwaige Infektionsketten aufgedeckt und weiter nachverfolgt werden. Die Quarantäne bis nächsten Dienstag sei notwendig, da bis dahin die sogenannte Probensequenzierung, sprich die Ermittlung der möglichen Virusvariante, durchgeführt werden soll. In Abhängigkeit von den Ergebnissen seien unter Umständen weitere Maßnahmen erforderlich, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Dresden. Wieviele Menschen von der Quarantäne betroffen sind, wurde nicht mitgeteilt.

Die Polizei überwacht die Zugänge des Gebäudes. Bildrechte: MDR/xcitepress