Der Dresdner Zoo beherbergt ca. 1.600 Tiere in 260 verschiedenen Arten.

Der Parkplatz am Dresdner Zoo ist am Montagvormittag gut gefüllt. Es bläst ein teils kräftiger Wind und es regnet etwas. Von der Sonne keine Spur. Die meisten Besucher haben sich auf das trübe Wetter eingestellt und erscheinen in Regenjacke und mit Schirm. Am Eingang des Zoos weisen zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes die Besucher freundlich ein und beantworten Fragen.

Für die nächsten Tage haben wir schon viele Tickets verkauft und auch in Richtung Wochenende sieht es sehr gut aus. Kerstin Eckart Pressesprecherin Zoo Dresden

Der Eintritt ist nur mit einem vorher online gekauften Ticket erlaubt. Von 8:30 bis 13 Uhr haben die Gäste Zeit, sich umzusehen. Am Nachmittag darf dann der nächste Schwung rein. Maximal 1.500 Gäste sind nach dem aktuellen Hygienekonzept zeitgleich auf dem Gelände erlaubt.

Die Nahrung der Pelikane besteht fast ausschließlich aus Fischen.

Am Montagvormittag sind viele Kinder und Mütter mit ihren Kinderwagen unterwegs. Vereinzelt auch ältere Pärchen. So auch Peter und Beate aus Dresden. Sie haben am Sonntag ihre Tickets im Internet gekauft. Zuletzt waren sie vor zwei Jahren im Zoo gewesen. Und etwas sei Ihnen aufgefallen. Die Tiere waren sichtlich erfreut, wieder Menschen zu sehen, sagt Peter.

Von der IUCN wird der Westkaukasische Steinbock als stark gefährdet eingestuft.

Auch Anja, die gemeinsam mit ihrer 3-jährigen Tochter durch den Zoo schlendert, kann dies bestätigen. Sie habe es besonders bei den Westkaukasischen Steinböcken gemerkt. So habe der Bock sie und ihre Tochter beim vorbeigehen am Gehege nicht mehr aus den Augen gelassen, meint Anja mit einem Zwinkern im rechten Auge.

Raffael und Madonna locken Besucher aus dem Umland an

Doch nicht nur der Zoo, sondern auch die Gemäldegalerie Alte Meister hat seit Montag wieder geöffnet. Vor dem Eingang unter dem Torbogen stehen am Mittag drei Sicherheitsleute. Sie kontrollieren, ob die Besucher ein gültiges Ticket dabei haben. Während es leicht regnet, ist aus der Ferne Baulärm zu hören. Unter den Besuchern sind auch die Walters aus Meißen. Es sei nicht auszuschließen, dass wegen der steigenden Zahlen die Galerie bald wieder schließen müsse. Deshalb hätten sie sich am Sonntag kurzfristig entschieden, Tickets zu sichern.

Pro Tag dürfen 650 Menschen die Galerie betreten. Stephan Kojan Direktor Gemäldegalerie Alte Meister

Nach eineinhalb Stunden sind auch die Walters mit dem Rundgang fertig. Vor fünf Jahren waren sie das letzte Mal in der Gemäldegalerie. Seitdem habe sich viel getan. Vor allem die Umgestaltung der Räume sei gelungen. Auch der Direktor der Gemäldegalerie, Stephan Kojan, zeigte sich am Montag zufrieden. Bereits am frühen Morgen hätten die Leute Schlange gestanden.

Die Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden zählt mit ungefähr 700 ausgestellten Meisterwerken zu den renommiertesten Gemäldesammlungen der Welt.

Am 26. März sollen weitere Einrichtungen öffnen. So unter anderem die Museen im Residenzschloss, die Porzellansammlung und der Mathematisch-Physikalische Salon im Zwinger sowie das Museum für Sächsische Volkskunst. Das Japanische Palais soll am 16. April öffnen und das Kunstgewerbemuseum am 1. Mai.