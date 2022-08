In Coswig ist es am Freitagabend zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto gekommen. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war am Bahnübergang ein Pkw mit einer Tram der Linie 4 kollidiert. Daraufhin wurde der Pkw in den Straßengraben geschleudert und die Straßenbahn entgleiste.