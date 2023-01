Der Zoll hat bei einer routinemäßigen Kontrolle auf der A4 über 2,1 Kilogramm Crystal Meth sichergestellt. Wie das Zollfahndungsamt am Mittwoch mitteilte, hatten Beamte am Dienstag der vergangenen Woche einen Taxifahrer auf der Autobahn aufgefordert, in Höhe des Rasthofes Dresdner Tors abzufahren. Die beiden Zöllner hatten während der Fahrt zum Kontrollpunkt beobachtet, wie sich die hintere rechte Tür öffnete und eine blaue Tüte aus dem fahrenden Taxi geworfen wurde. Die Beamten der Streife forderten daraufhin Verstärkung an.