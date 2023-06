Unter dem Motto "100 Prozent Mensch - Ohne Wenn und Aber" werden am Sonnabend etwa 10.000 Menschen aus Sachsen und dem Bundesgebiet in Dresden zur CSD-Parade erwartet. Das politische Straßenfest führt durch die Dresdner Altstadt in die Neustadt und zurück, sagte Ronald Zenker vom Christopher Street Day Verein Dresden zu MDR SACHSEN. Auf der gut neun Kilometer langen Strecke wollen die Teilnehmenden ein Statement setzen für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Trans-Personen. "Wir wollen Respekt und wir wollen zeigen, dass wir in Dresden 'Vielfalt' und 'Bunt' können", sagte Ronald Zenker vom Christopher Street Day Verein Dresden am Freitagabend.