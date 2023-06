Der CSD muss auch wehtun, damit die Menschen davon mitbekommen und sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Ronald Zenker Christopher Street Day Verein Dresden

Auf einer gut neun Kilometer langen Strecke führt das politische Straßenfest durch die Dresdner Altstadt in die Neustadt und zurück, sagte Ronald Zenker vom Christopher Street Day Verein Dresden zu MDR SACHSEN. "Wir wollen Respekt und wir wollen zeigen, dass wir in Dresden 'Vielfalt' und 'Bunt' können", sagte Ronald Zenker vom Christopher Street Day Verein Dresden.



Die mit der Demo verbundenen Verkehrsbeeinträchtigungen in der Stadt seien auch wichtig für ihr Anliegen, so Zenker: "Der CSD muss auch wehtun, damit die Menschen davon mitbekommen und sich mit diesen Themen auseinandersetzen." Mit dem Verlauf der Parade zeigt sich Ronald Zenker am Sonnabend zufrieden: "Es ist eine ruhige, schöne Veranstaltung - genauso wie wir uns das vorgestellt hatten und wie wir es immer machen", sagte er zu MDR SACHSEN.

Bunte Parade mit ernstem Hintergrund: Weil am Sonnabend tausende Menschen in Dresden Flagge bekennen für die Rechte queerer Menschen, kommt es zu Einschränkungen im Straßenverkehr. Bildrechte: xcitepress/Finn Becker

Straßen in der Innenstadt für Autos gesperrt

Besonders am Sonnabend in der Zeit zwischen 12 und 16 Uhr kommt es in der Dresdner Innenstadt zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Start- und Endpunkt der Demonstration ist das Terrassenufer.

Bis Sonntagabendnacht ist das Terrassenufer zwischen Theaterplatz und Einmündung Steinstraße in beiden Richtungen für den Verkehr gesperrt, ebenso der Hasenberg. Eine Umleitung für Rad- und Autofahrer ist ausgeschildert.

Die Demo-Route führt stadtauswärts über die B170 - Dr.-Külz-Ring - zum Postplatz - Wilsdruffer Straße/Kulturpalast (Zwischenstopp geplant um 13 Uhr).

Dann geht´s über die Wilsdruffer Straße, über die B 170 Richtung Elbe zum Terrassenufer.

Über die Albertbrücke führt die Route weiter über die Rothenburger Straße bis Louisenstraße, wo gegen 14:30 Uhr ein weiterer Zwischenstopp geplant ist.

Über die Königsbrücker Straße führt der Zug über Albertplatz - Königsstraße- Große Meißner Straße - Carolabrücke zum Terrassenufer zurück.

Preis für Toleranz und mehrere Partys

Am Samstagabend verleiht das Organisationsteam des Dresdner Christopher Street Days den Odeum-Preis für Respekt - eine Auszeichnung für Menschen und Institutionen, die sich für die Belange der LSBTIQ+ Bewegung und für den Christopher Street Day in Dresden einsetzen. Preisträger ist in diesem Jahr der AWO-Landesverband Sachsen.



Am Abend gibt es in der Stadt noch mehrere CSD-Partys. Schon seit Mitte der Woche und bis zum 18. Juni finden Veranstaltungen wie Lesungen statt, Konzerte, Partys, Workshops, Picknicks, Tanzkurse, Ausstellungen, Probetrainings für verschiedene Sportarten und geführte Themen-Touren.