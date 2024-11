"Sie müssen sich vorstellen, dass wir z.B. Verdachtsmomente gegen eine Person haben, die sich auch in Online-Medien aufhält. Und um an diese Person heranzukommen, kann man alle möglichen Informationen nutzen, die diese Person auch selbst zur Verfügung stellt, bspw. in Sozialen Medien." Um Daten noch besser auszuwerten, werde künftig auch die Künstliche Intelligenz (KI) eine zunehmende Rolle in der Ermittlungsarbeit der Polizei einnehmen, so Hohenlohe.