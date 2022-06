Auf dem Weißen Hirsch in Dresden hat am Sonntagabend der Dachstuhl eines Seniorenheims gebrannt. Wie ein Polizeisprecher MDR Sachsen sagte, wurden 16 Menschen in Sicherheit gebracht. Verletzt wurde niemand. Während der Löscharbeiten musste die Bautzner Straße in beide Richtungen voll gesperrt werden.