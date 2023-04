Zwischen 1870 und 1900 entwickelte sich Dresden zur Groß- und Industriestadt. In der Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden unkoordiniert und ohne Gesamtkonzept zahlreiche Bahnhöfe, wie die Deutsche Bahn erinnert. Der Leipziger Bahnhof wurde rechtselbisch als Endpunkt der 1839 in Betrieb genommenen ersten deutschen Ferneisenbahn Leipzig – Dresden errichtet. Der Schlesische Bahnhof in unmittelbarer Nachbarschaft zum Leipziger Bahnhof markierte den Endpunkt der bis 1847 gebauten Strecke nach Görlitz. Drei weitere Bahnhöfe entstanden auf der linken Elbseite: 1848 nahm die Sächsisch-Böhmische Staatsbahn den Böhmischen Bahnhof in Betrieb. 1855 folgte der Albertbahnhof als Endpunkt der Strecke nach Tharandt (nur bis 1869 Personenverkehr). Erst 1875 folgte der Berliner Bahnhof zur Verbindung der sächsischen mit der preußischen Hauptstadt.



So entstanden vier separate, weit über das Stadtgebiet verstreute Fernbahnhöfe. Fehlende Verbindungen untereinander sowie ebenerdige Straßenkreuzungen führten zu Engpässen und Verkehrsproblemen. Das stetig steigende Aufkommen im Personen- und Güterverkehr verlangte nach einer Neuordnung der Gleis- und Verkehrsanlagen. So wurde 1890 mit der grundlegenden Umgestaltung der Bahnanlagen im Eisenbahnknoten Dresden begonnen. In diesem Zusammenhang entstand der Dresdner Hauptbahnhof, der 1898 von König Albert von Sachsen feierlich eröffnet wurde.