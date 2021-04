Das hatte sich der neue Eigentümer Robert Straubhaar im vergangenen Jahr noch anders vorgestellt. Mit Volldampf wollte der Schweizer Unternehmer die "Weiße Flotte Sachsen", wie die älteste und größte Dampfschifffahrtsgesellschaft der Welt nun heißt, in die neue Saison starten. Jetzt geht es zunächst zaghaft los: mit Linienfahrten im Nahverkehr.

Neues wagen – Bewährtes belassen

Die Klassiker soll es nach der Übernahme weiterhin geben: Stadtfahrten, Schlösserfahrten, Canalettofahrt. Nach zehn Jahren erstmals wieder im Programm: Tagesausflüge von Königstein nach Děčín. Insgesamt soll mehr gefahren werden. Dabei gibt es drei Fahrpläne – mit Rücksicht auf die schwankenden Pegel der Elbe. Natürlich werde man mit Niedrigwasser umgehen müssen, so Straubhaar. Er wolle diese Herausforderung annehmen.

Sollte der Wasserstand der Elbe keine Ausflugsfahrten zulassen, sei der Plan, die Gäste dennoch am Dresdner Terrassenufer zu empfangen. Für Veranstaltungen wie Krimidinner oder Besuche von Spitzenköchen an Bord müssten die wunderschönen Dampfer nicht zwingend fahren. Insgesamt sei das Gastronomieprodukt etwas "outdated". Es sei bislang, formuliert der neue Eigentümer vorsichtig, kein "Hauptanziehungspunkt" gewesen, um an Bord zu gehen. Das soll sich in dieser Saison ändern.

Gespräche mit Anrainern im Elbtal

Um langfristig erfolgreich zu sein, will Straubhaar auch die Menschen und Kommunen entlang der Elbe mit in sein Konzept der Dampfschifffahrt einbinden. "Wir leben in dieser Region und die Region lebt davon, dass wir mit unseren Schiffen dort auch präsent sind", sagt Straubhaar. Er wolle aktiv den Weg zu den Orten suchen und gemeinsam Konzepte entwickeln, um künftig mit seinen Schiffen dort anlegen zu können. So stehe Prossen in der Sächsischen Schweiz nach einem Aus im vergangenen Jahr zur Freude der Anwohner wieder im Fahrplan der Dampferflotte, freut sich der Schweizer.

Pandemie trifft Schifffahrt mit voller Wucht

Als Konzernchef der United Rivers AG mit Sitz in Basel hat Straubhaar nicht nur die Dresdner Raddampferflotte im Blick. Das Unternehmen ist auf das Management von Passagierschiffen spezialisiert, besonders Flusskreuzfahrten. Über 100 Schiffe sind dafür nach seinen Angaben im Einsatz und rund 3.000 Mitarbeiter. Wie lange lässt sich diese Durststrecke noch durchstehen?

Im Juni 2020 hatte die Sächsische Dampfschiffahrt Insolvenz anmelden müssen. Mehrere Jahre in Folge Niedrigwasser, schließlich Corona, waren zu viel für das Unternehmen. Fast 185 Jahre Industriegeschichte standen vor dem Aus. Die Insolvenz ist mittlerweile überstanden. Von den damals 200 Mitarbeitern sind noch 132 an Bord. Nun müsse "nur" noch die Corona-Pandemie endlich vorbei sein, schätzt Straubhaar die Lage ein.

Dampferfahrten im ÖPNV