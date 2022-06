Am Sonnabendnachmittag wurde in Dresden unter dem Motto "Tag für Frieden und Freiheit" unter anderem gegen die Corona-Impfpflicht im Gesundheitswesen protestiert. Nach Angaben der Polizei sind am späten Nachmittag rund 1.300 Menschen durch die Innenstadt gelaufen. Unter den Demonstrierenden waren auch sogenannte Querdenker, Vertreter der rechtsextremen Szene, dem Verschwörungsmillieu und Russlandsympathisanten. Im Vorfeld fand eine Kundgebung auf dem Postplatz statt, wo Freie-Sachsen-Gründer Martin Kohlmann sprach. Nach Reporterangaben gab es vereinzelten, aber lautstarken Gegenprotest von circa 70 Personen.