"Schauen Sie sich in den Einkaufsstraßen oder bei Ämtern um: Überall hohe Schwellen und Stufen", sagt Manuel Schramm. Wie zum Beweis ist auch der Zugang zum Städte- und Gemeindetag in Dresden nicht barrierefrei. In der Glacisstraße will Manuel Schramm im Namen des Vereins "Zentrum selbstbestimmt Leben – Sachsen" und Mitstreitern ein Forderungspapier an den kommunalen Spitzenverband übergeben. Denn das Leben finde in den Kommunen statt, sagt der Verein, daher seien die auch die ersten Ansprechpartner.