Kommunen als wichtige Partner für Teilhabe

"Schauen Sie sich in den Einkaufsstraßen oder bei Ämtern um: Überall hohe Schwellen und Stufen", sagt Schramm. Wie zum Beweis ist auch der Zugang zum Städte- und Gemeindetag in Dresden nicht barrierefrei. In der Glacisstraße will er im Namen des Vereins "Zentrum selbstbestimmt Leben – Sachsen" und Mitstreiterinnen und Mitstreitern ein Forderungspapier an den kommunalen Spitzenverband übergeben. Denn das Leben finde in den Kommunen statt, sagt der Verein, daher seien die auch die ersten Ansprechpartner.

Wo ein Wille ist, ist oft keine Rampe. Losung auf einem Protestplakat

Der stellvertretende Geschäftsführer Ralf Leimkühler kommt zu den knapp 100 Demonstrierenden über die Straße. "In den Gemeinden muss Teilhabe stattfinden - analog und digital. Inklusion ist ein Menschenrecht", sagt ihm Manuel Schramm und zählt unter Beifall der Demo-Teilnehmenden die Forderungen auf: mehr Vielfalt in Sachsens Schulen, barrierefreie und bezahlbare Wohnungen, ein Ende von Druck und Zwang bei der Wahl der Wohnform, starke Behindertenbeiräte in allen Gemeinden. Zudem solle das sächsische Inklusionsgesetz in Kommunen ernster genommen werden.

Bildrechte: MDR/Kathrin König

Geldnöte der Gemeinden vs. Menschenrecht

Leimkühler vom Städte- und Gemeinde hört zu und verspricht, sich mit Vertretern zusammenzusetzen und die Forderungen zu besprechen. Allerdings verweist er auf die Geldnöte der Kommunen in Sachsen. Die hätten im vergangenen Jahr rund 680 Millionen Defizite gehabt. "Die Lage ist so schwierig wie seit 30 Jahren nicht", so Leimkühler.

Bildrechte: MDR/Benjamin Jakob

Dem setzt der Behinderten-Vertreter Schramm entgegen: "Die finanzielle Lage einer Kommune darf niemals ein Vorwand sein, die Menschenrechte zu verweigern." Und weiter: "Wir wissen, die Zeiten sind schwierig. Aber in Krisenzeiten zeigt sich der Charakter einer Gesellschaft."

Demo verursacht Feierabend-Stau