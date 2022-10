In Dresden haben am Sonnabendnachmittag Tausende gegen die Politik der Bundesregierung protestiert. Die sogenannte Querdenken-Bewegung hatte gemeinsam mit anderen Initiativen zu einer Demonstration auf dem Theaterplatz aufgerufen. Unter dem Motto "Frieden und Freiheit - Demonstration für Menschenrechte, Demokratie, Gewaltenteilung und Politikerhaftung" zogen sie zum Pirnaischen Platz und über Carola- und Albertbrücke wieder zurück in die Innenstadt. Der Polizei zufolge verliefen die Proteste friedlich.